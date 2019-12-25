Wildberries начал строительство логистического центра в Петербурге

Площадь такого центра составит 100 тыс. квадратных метров.

Интернет-ритейлер Wildberries запустил в Петербурге строительство логистического центра. Как сообщили в компании, инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, если не учитывать стоимость оборудования.

В сообщении говорится, что площадь логистического центра будет равнять 100 тыс. квадратных метров. Строительство объекта должно завершиться в первом квартале 2022 года.

Пресс-служба компании сообщила также, что в настоящий момент Wildberries в Петербурге работает в арендованном логистическом центре, площадь которого составляет 18 тыс. "квадратов".

Как отметили в компании, Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции по объемам продаж и количеству клиентов. Так, в прошлом году петербуржцы на Wildberries купили товаров на 18,55 млрд рублей. Это в два раза больше, если сравнивать с показателями 2019 года.

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