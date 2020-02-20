Wildberries начал продавать товары в кредит и рассрочку

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис покупки товаров в кредит и в рассрочку. В компании сообщили также, что в кредит можно будет приобрести порядка 11 млн товаров, а в рассрочку пока только бытовую технику.
В сообщении отмечается, что в будущем ассортимент товаров для покупки в рассрочку будет расширен.
Минимальная стоимость покупки составляет 5 тыс. рублей. Кредит можно будет оформить на 6 - 24 месяца. Условия кредита будут зависеть от категории товаров, для каждого клиента они будут индивидуальны.
"Мы ожидаем, что с помощью заемных средств покупатели в первую очередь будут приобретать электронику и бытовую технику", - говорится в сообщении компании.
Ранее гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщала, что компания собирается запускать продукты в сфере финтеха.
Фото: pixabay
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