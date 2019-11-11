WhatsApp начал массово блокировать "подозрительных" пользователей

Администрация мессенджера не уточнила критерии подозрительности наименований групп.

WhatsApp начал блокировать пользователей, состоящих в группах с "подозрительным" названием. Восстановить заблокированный по данной причине аккаунт невозможно.

Администрация мессенджера не уточнила критерии подозрительности наименований групп. В техподдержке пользователи получили ответ, что аккаунт заблокирован из-за нарушения правил. Речь может идти о группах с незаконными и провокационными названиями. Все их участники направятся в пожизненный бан.

Отмечается, что попытки оспорить блокировку успехом не увенчались. Ранее стало известно, что WhatsApp начал борьбу со спамом, экстремизмом и фейковой информацией.

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