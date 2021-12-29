Western Union прекратит переводы внутри России

Все дело в низкой востребованности внутрироссийских операций.

С 1 апреля 2022 года Western Union не будет проводить операции внутри России. Осуществлять компания будет только трансграничные переводы. Соответствующее решение было принято в связи с низкой востребованностью операций внутри страны. Об этом сообщает РБК.

Так, с 24 марта лимит внутренних переводов у Western Union будет снижен до 5 тыс. рублей. В настоящий момент можно отправлять от 50 тыс. рублей до 7,5 тыс. долларов, но все зависит от условий. С 31 марта будут заблокированы переводы внутри России, а с 1 апреля не будет возможности получить выплату или возврат денег. Клиенты, которые перевели деньги, но они не были получены адресатом, с 1 апреля могут вернуть их через "Почту России".

За 11 месяцев 2021 года через системы денежных переводов из России физлица отправили 7,8 млрд долларов. Речь идет про Western Union, "Золотую корону", "Юнистрим", Contact и "Почту России".

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