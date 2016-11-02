На телеэкраны вернется "Альф"

На телеэкраны вернется рыжеволосый пришелец Альф. Ремейк сериала уже находится на ранней стадии разработки. Однако Warner Bros. пока не нашел сценариста. Об этом сообщает Variety.
В оригинальной версии, вышедшей в 1986 году, было всего четыре сезона. Шоу рассказывает о семье, которая приютила у себя пришельца. В этот раз Альф (Alien Life Form — "инопланетная форма жизни") вернется на Землю. Ремейк расскажет о новых приключениях инопланетянина.
Ранее мы писали, что у саги "Игра престолов" будет продолжение: HBO заказал пилотную серию приквела.
Фото: ВКонтакте / Альф. Alf. Все серии, цитаты