На телеэкраны вернется "Альф"

Проект уже находится на ранней стадии разработки.

На телеэкраны вернется рыжеволосый пришелец Альф. Ремейк сериала уже находится на ранней стадии разработки. Однако Warner Bros. пока не нашел сценариста. Об этом сообщает Variety.

В оригинальной версии, вышедшей в 1986 году, было всего четыре сезона. Шоу рассказывает о семье, которая приютила у себя пришельца. В этот раз Альф (Alien Life Form — "инопланетная форма жизни") вернется на Землю. Ремейк расскажет о новых приключениях инопланетянина.

Ранее мы писали, что у саги "Игра престолов" будет продолжение: HBO заказал пилотную серию приквела.

Фото: ВКонтакте / Альф. Alf. Все серии, цитаты