WSJ пишет, что из-за коронавируса возник дефицит золота в США

В Лондоне банкиры пытаются нанять военные грузовые самолеты, чтобы доставить слитки в Нью-Йорк.

Издание the Wall Street Journal пишет, что из-за коронавируса возник дефицит золота в США. Американские инвесторы и банкиры столкнулись с нехваткой золотых слитков и монет.

Сообщается, что дилеры либо все распродали, либо временно закрыты. Например, Credit Suisse Group чеканит слитки с 1856 года. Они просят не спрашивать у них о наличии слитков.

В Лондоне банкиры пытаются нанять военные грузовые самолеты, чтобы доставить слитки в Нью-Йорк. Банкиры с Уолл-стрит обратились к канадскому королевскому монетному двору за помощью.

Ранее Цена нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель.