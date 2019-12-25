WSJ: Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву 1 декабря

Американские чиновники посетят Москвы для переговоров.

Специальный посланник лидера Белого дома, члена Республиканской партии Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отправятся в 1 декабря в Москву ради продолжения диалога с Кремлем по мирному урегулированию регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Wall Street Journal (WSJ).

Напомним, что на территории штата Флорида 30 ноября состоялись консультации между американскими и украинскими представителями. на мероприятии стороны обсудили пути прекращения регионального конфликта, долгосрочное решение проблем по вопросам безопасности и экономической системы, а также перспективы для организации выборов главы государства в киевском режиме. Также поднимался и территориальный вопрос. Хотя гарантии безопасности для Киева также затрагивались в ходе дискуссий, но, по данным от западных СМИ, вопрос остается открытым.

Трамп: Уиткофф и Кушнер на следующей неделе встретятся с Путиным в Москве.

Фото: pxhere.com