WP: в США сообщили о готовности эвакуировать Зеленского с Украины

The Washington Post рассказал о работе администрации США с украинским политиком.

Американская газета The Washington Post сообщила о готовности властей США эвакуировать украинского лидера Владимира Зеленского из Киева. В СМИ сослались на собственные источники. По данным издания, администрация Вашингтона может помочь политику покинуть страну на фоне существующей на территории Украины российской военной операции. На протяжении нескольких недель должностные лица США предупреждали Зеленского о том, что глава государства якобы является "целью номер один" для Вооруженных сил России. Также силовики обсуждали с ним вопросы по размещению его и семьи в безопасных местах.

Напомним, что ранее официальный пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать прессе на брифинге вопросы безопасности украинского президента. Она отказалась уточнить журналистам данные о том, помогает ли Вашингтон Украине с охраной Владимира Зеленского.

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Фото: YouTube / Українська правда

