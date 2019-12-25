Петербуржец, нанявший киллера для убийства бывшей жены, проведет 6 лет в колонии

Мужчину признали виновным и назначили ему 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Александра Красавина, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, Красавин в период с января 2020 года по октябрь 2021 года разработал план убийства бывшей жены. Он попросил своего знакомого помощи в поиске киллера. Петербуржец неоднократно встречался с соучастником, передавал ему необходимую информацию, в том числе о днях, наиболее благоприятных для преступления. Соучастник, убедившись в серьезности намерений подсудимого, обратился в полицию.

В качестве аванса "киллер" получил 500 тысяч рублей. Оперативникам пришлось разыграть убийство женщины, петербуржец в качестве доказательства получил фото "убитой". После этого мужчина должен был передать еще миллион рублей и в этот момент его задержали правоохранители.

Мужчину признали виновным и назначили ему 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ещё один петербуржец ответит перед судом за порезанные шины у автомобиля бывшей жены.

Фото: Piter.tv