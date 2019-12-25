Петербуржец ответит перед судом за порезанные шины у автомобиля бывшей жены

Мужчина в ходе расследования вину признал, выразил готовность возместить ущерб в полном объеме в кратчайшие сроки.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 50-летнего петербуржца. Он обвиняется в порче автомобиля своей бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый после конфликта с бывшей женой порезал кухонным ножом 4 шины на её автомобиле. Сумма причиненного ущерба составила более 34 тысяч рублей.

Мужчина в ходе расследования вину признал, выразил готовность возместить ущерб в полном объеме в кратчайшие сроки. Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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