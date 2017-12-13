Взрослый петербуржец "сядет" за любовные отношения с несовершеннолетней

Полиция привлечет к уголовной ответственности 41-летнего мужчину за секс со школьницей.

В Петербурге задержан 41-летний местный житель, воспитавший чувствами к 15-летней школьнице. Мужчина склонил несовершеннолетнюю к интимной близости. Об этом узнала мать жертвы педофила, которая обратилась в правоохранительные органы с просьбой наказать преступника.

Сообщается, что в отделение полиции на взрослого петербурга обвинили в связи с юной девочкой. Заявление на обидчика дочери подала повар коммерческой организации. По ее словам, подозреваемый в собственной квартире на проспекте Стачек развратил девятиклассницу. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

В настоящее время злоумышленник задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

