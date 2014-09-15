Взрывные работы состоятся в Выборгском районе Ленобласти 20 сентября

Жителям напомнили о необходимости избегать нахождения в непосредственной близости от места проведения работ, включая территорию промышленной площадки и зону повышенной опасности.

В Выборгском районе Ленинградской области вновь проведут взрывные работы. Местные жители будут уведомлены о предстоящих мероприятиях, которые запланированы на пятницу, 20 сентября.

В карьере Селезневского поселения, согласно информации пресс-службы районной администрации, будут проходить плановые работы: они начнутся в 12:00 и продлятся до 20:00.

Жителям напомнили о необходимости избегать нахождения в непосредственной близости от места проведения работ, включая территорию промышленной площадки и зону повышенной опасности. Запрещен проезд и пребывание на территории вплоть до завершения взрывных работ.

Ранее мы сообщили о том, что месячник безопасности проходит в образовательных организациях Ленобласти.

Фото: vozrnerud.ru