Очевидцы прокомментировали последствия взрыва в Краснодаре

Место происшествия было оцеплено, людей эвакуировали из повреждённого здания. Никто не пострадал.

Утром пятницы, 26 мая, жители Краснодара услышали 2 хлопка, напоминающих взрывы. Место происшествия было оцеплено, людей эвакуировали из повреждённого здания. Подробности приводит телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Проснулась от взрыва около 04:20. В окно выглянула — ничего не увидела. Минут через 20, наверное, услышала звуки, как от газонокосилки, и в это время опять бабахнуло. Лариса Савина, жительница Краснодара

Еще одна горожанка сравнила звук перед хлопком с гулом мопеда:

Резкий "у-у-у", и прямо взрыв такой. Желтая вспышка, меня [бросило вперед], уши [заложило], начали все машины мигать. Наргиз Мирзоева, жительница Краснодара

Напомним, что по данным оперштаба Краснодарского края хлопок произошёл примерно в 04:17 в районе Морской и гаражной улиц. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что в Казани ранее судимый мужчина устроил стрельбу в поликлинике.

Видео: телеканал "360"