В Казани ранее судимый мужчина устроил стрельбу в поликлинике

Рецидивист выстрелил в 67-летнюю женщину-охранника.

В Казани ранее судимый мужчина проник в одну из городских поликлиник через форточку и открыл стрельбу. От действий злоумышленника пострадала 67-летняя женщина-охранник учреждения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник

Как было установлено, женщина заметила незнакомца в белом халате и чёрном капюшоне, который перебирал медкарты пациентов. Он несколько раз выстрелил в сотрудницу и скрылся таким же образом, как и проник в поликлинику. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия.

Источник издания утверждает, что стрелком оказался 50-летний житель Казани. Данные о стрельбе подтвердили сотрудники республиканского главка МВД.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам" после заявления пострадавшей. Уточняется, что он уже был неоднократно судим за тяжкие преступления против личности. В доме подозреваемого провели обыски, обстоятельства преступления уточняются.

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Видео: телеканал "360"