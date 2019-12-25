В МЧС не подтвердили слухи о взрыве в парикмахерской на Садовой улице Петербурга

Сигнал о происшествии на пульт диспетчера не поступал.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в салоне красоты в центре города якобы взорвался водонагреватель. Однако МЧС Северной столицы не подтвердили слухи о взрыве в парикмахерской на Садовой улице.

В МЧС отметили, что сигнал о соответствующем происшествии на пульт диспетчера не поступал.

Однако некоторые СМИ сообщили, что во время взрыва в салоне женщина-директор парикмахерской получила средней тяжести.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец попал под статью за зверское избиение соседки-кошатницы.

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