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В МЧС не подтвердили слухи о взрыве в парикмахерской на Садовой улице Петербурга
Сегодня, 16:50
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IRINA_CHALKINA

В МЧС не подтвердили слухи о взрыве в парикмахерской на Садовой улице Петербурга

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Сигнал о происшествии на пульт диспетчера не поступал.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в салоне красоты в центре города якобы взорвался водонагреватель. Однако МЧС Северной столицы не подтвердили слухи о взрыве в парикмахерской на Садовой улице.

В МЧС отметили, что сигнал о соответствующем происшествии на пульт диспетчера не поступал.

Однако некоторые СМИ сообщили, что во время взрыва в салоне женщина-директор парикмахерской получила средней тяжести. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец попал под статью за зверское избиение соседки-кошатницы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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