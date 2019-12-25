Петербуржец попал под статью за зверское избиение соседки-кошатницы

В Петербурге будут судить мужчину, который жестоко избил соседку-кошатницу. Об этом пишет пресс-служба городской прокуратуры.
Согласно материалам дела, в январе этого года мужчина поругался с соседкой в подъезде дома. Ему не понравилось, что в ее квартире живет слишком много котов. Обвиняемый взял в руки твердый тупой предмет и нанес потерпевшей многочисленные удары в различные части тела.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Его рассмотрит Фрунзенский районный суд.
Ранее мы писали, что агрессивная сиделка отправится в колонию за избиение лежачей пенсионерки.
Фото: Piter.TV
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