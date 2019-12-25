Петербуржец попал под статью за зверское избиение соседки-кошатницы

Мужчина нанес женщине удары в различные части тела твердым тупым предметом.

В Петербурге будут судить мужчину, который жестоко избил соседку-кошатницу. Об этом пишет пресс-служба городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, в январе этого года мужчина поругался с соседкой в подъезде дома. Ему не понравилось, что в ее квартире живет слишком много котов. Обвиняемый взял в руки твердый тупой предмет и нанес потерпевшей многочисленные удары в различные части тела.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Его рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Ранее мы писали, что агрессивная сиделка отправится в колонию за избиение лежачей пенсионерки.

Фото: Piter.TV