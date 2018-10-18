Взрыв на проспекте Энтузиастов произошел в комнате

Газовое оборудование не пострадало, газоснабжение плиты отключено. Хлопок случился в дальней от кухни комнате.

Сегодня, 5 июня, на проспекте Энтузиастов в доме № 18/1 произошел взрыв в одной из квартир на пятом этаже, в результате которого пострадал мужчина. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе "ПетербургГаз".

В диспетчерскую службу компании около 7 утра поступил вызов. Сотрудники организации прибыли на место. По их словам, газовое оборудование в квартире не повредилось, газоснабжение плиты отключено. Выяснилось, что хлопок произошел в дальней от кухни комнате.

При взрыве пострадал мужчина. Его госпитализировали.

Сейчас спасатели выясняют причину взрыва.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в квартире на проспекте Энтузиастов произошел взрыв газа.

Фото: pixabay