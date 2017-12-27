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Появилось видео взрыва автомобиля на детской площадке в Воронеже

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В Воронеже недалеко от детского сада загорелся автомобиль.

В Воронеже 25 января около восьми часов вечера рядом с детским садом вспыхнул автомобиль "Дэу-Эсперо". Огонь полностью охватил машину, припаркованную на детской площадке. По словам очевидцев, в автомобиле произошел взрыв, который замечен на видеозаписи. раздался мощный взрыв. По предварительным данным, взлетел на воздух газовый балллон, который был установлен в машине.

В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что вызов поступил в 20.25. На место происшествия выехали семеро пожарных на двух спецмашинах. О полной ликвидации пожара отчитались в 20.39.
 
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, в настоящее время выясняется причина пожара.
 
Видео: YouTube - "Видео Воронеж"
 
Теги: взрыв машины у детского сада , воронеж , новости россии , происшествия
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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