В Уфе загорелось кафе после утечки газа

Прокуратура организовала проверку по инциденту.

Утром четверга, 9 февраля, в Уфе произошло возгорание здания, в котором расположено кафе "Рахат". Предварительной причиной называют утечку газа. Подробности инцидента приводит телеканал "360".

Инцидент произошёл до рассвета. Сначала очевидцы заметили серию вспышек, а затем здание кафе охватило пламя.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники прокуратуры. По данным пресс-службы ведомства, причины пожара установят после доследственной проверки.

Фото: Piter.TV