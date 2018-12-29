Взрыв газа в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшие

В сети опубликовано видео с места происшествия. По данным на эту минуту один человек погиб, 10 человек спасено, еще 4х человек ищут.

Взрыв произошел в многоэтажном доме города Шахты в Ростовской области по улице Хабарова, 16 около 6 часов утра.

Между 8 и 9 этажами обрушились перекрытия, по 7 этажу пошли трещины. От взрыва пострадали 4 квартиры. На данный момент известно об одном погибшем, которого нашли на 9 этаже. Сообщалось, что под завалами могло находиться 6- 7 человек. Из них два человека найдены, их извлекают. 4 человека еще ищут. С 9 этажа удалось спасти женщину и ее 2х годовалого ребенка. 5 пострадавших смогли самостоятельно выбраться на улицу. Из дома эвакуировано 140 человек.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело. Основная версия - взрыв газового баллона. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области.

На данный момент стало известно, что погибших двое. Два человека в тяжелом состоянии в больнице. По сообщениям в СМИ, один из погибших ребенок. Информация уточняется.

Видео: HUE