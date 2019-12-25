Информация о происшествии уточняется.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге. По информации от экстренных региональных служб, инцидент зафиксирован в районе Уралмаш по улице Индустрии 57/2. Здание было построено в 1990 году. Семиподъездный дом рассчитан на 249 квартир. В единой городской дежурной диспетчерской службе уточнили, что на данный момент поступают сведения об одном пострадавшем.

Предварительно, пострадал один человек. источник ТАСС

В настоящее время спасатели эвакуировали из пострадавшего здания жильцов. Очевидцы объяснили, что после хлопка газовоздушной смеси не последовало пожара. Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заметил, что информации от произошедшем ЧП проверяется.

Два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске.

Фото: Фото: читатель E1.RU