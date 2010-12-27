Взаимодействие Беглова и депутатов обеспечило ремонт роддома в Петербурге

Взаимодействие врио губернатора Петербурга Александра Беглова и депутатов Законодательного Собрания помогло решить проблему с ремонтом роддома №10.

Накануне Беглов посетил родильный дом в Красносельском районе, поздравил многодетных мам Ольгу Баранову и Ирину Кузнецову и подарил им сертификаты на приобретение бытовой техники.

Врио губернатора подчеркнул, что инициированные депутатами Андреем Васильевым и Романом Ковалем поправки в бюджет позволили отремонтировать роддом. Он назвал решение проблемы настоящей совместной работой исполнительной и законодательной ветвей власти.

Кроме того, в учреждении установили современное оборудование. К примеру, в роддоме №10 действует технология вызова дежурного врача из палаты. Сигнал подается на наручные часы специалиста.

В скором времени в роддоме внедрят электронную карту для новорожденных. Она будет накапливать информацию о здоровье пациента в электронном формате. По поручению Беглова те же технологии внедряют во всех детских поликлиниках Петербурга.

Проведенный ремонт и оснащение роддома демонстрируют, что депутаты должны работать с представителями администрации не только в кабинетах, но и на проблемных объектах города. В этом случае решаются конкретные проблемы горожан, а время и ресурсы не тратятся на самопиар депутатов ЗакСа.

Фото: Петербургский дневник