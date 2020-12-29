По его мнению, сама геополитическая обстановка сейчас диктует, что Россия должна быть среди лидеров научно-технического прогресса.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал объявление 2021 года Годом науки и технологий. Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Объявление его Годом науки и технологий может стать поворотной точкой, когда будут расставлены приоритеты государственной поддержки. Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга

Также Вячеслав Макаров отметил, что в настоящее время геополитическая обстановка диктует, что Россия должна быть среди лидеров научно-технического прогресса. Председатель Законодательного собрания заявил, что этот вопрос напрямую касается государственной независимости.

Уточняется, что в Петербурге сконцентрировано более 10% научного потенциала страны.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург получит 173 миллиона рублей на повышение производительности труда.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания