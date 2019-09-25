Для устройства на работу потребуется новый документ

Вместо СНИЛСа чиновники ввели новую электронную форму.

При устройстве на работу с 29 сентября вместо СНИЛСа нужно будет предъявлять новую форму. Она получила название АДИ-РЕГ. По сути форма будет представлять собой электронный аналог "зеленой карточки". Однако в определенных условиях работодатель может запросить данные СНИЛСа для оформления трудоустройства.

Минюст России зафиксировал регламент ПФР, который утверждает новую форму. Она в свою очередь фиксирует регистрацию человека в системе Пенсионного фонда России.

Напомним, что с 1 апреля свидетельство СНИЛС больше не выдается. Сейчас его функции выполняют выписки о лицевом счете в системе ПФР. Ранее в "зеленой карточке" указывались ФИО и пол гражданина, дату и место рождения, дату регистрации в системе, реквизиты и подпись должностного лица, выдавшего форму.

Ранее Piter.tv писал о том, что 59% россиян не хотят менять паспорт на электронный.

Видео: YouTube/CareerOneStop