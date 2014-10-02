В 2026 году на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" запустят 11 высокотехнологичных производств

За время существования особые экономические зоны привлекли инвестиции в экономику города общим объемом более 156 млрд рублей от 66 компаний, обладающих статусом резидентства.

На заседании правительства Петербурга вице-губернатор города Александр Ситов доложил о результатах деятельности особых экономических зон (ОЭЗ) и обозначил планы по их развитию на ближайшие десять лет. Об этом пишет "Петербургский дневник".

За время существования особые экономические зоны привлекли инвестиции в экономику города общим объемом более 156 млрд рублей от 66 компаний, обладающих статусом резидентства. Суммарные налоговые поступления от деятельности резидентов составили более 108 млрд рублей, из которых не менее 30 млрд поступили непосредственно в бюджет Петербурга.

В предстоящие годы — 2025 и 2026 — федеральный бюджет выделит региону свыше 2 млрд рублей на развитие особой экономической зоны. Дополнительно регион получил одобрение на льготный инфраструктурный заем Казначейства России в объеме 3,1 млрд рублей, предназначенный для возведения научно-исследовательского центра.

Александр Ситов подчеркнул, что с конца 2024 года основной задачей становится строительство современных инновационно-технических комплексов для высокотехнологических компаний. Наряду с уже начатым строительством второго подобного центра в Новоорлово, намечено построить еще три аналогичные площадки на участках Шушары и Парнас, совокупной площадью свыше 100 тыс. кв.м.

До конца следующего года на территории ОЭЗ планируется запустить в эксплуатацию еще 11 промышленных предприятий. Прогнозируемый рост объемов налоговых взносов к 2035 году составит 280 млрд рублей, из которых около 170 млрд поступят в бюджет Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга