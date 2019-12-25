Вузы Петербурга получили заявления о переводе от студентов из других стран

Представители вузов подчеркнули, что образовательные учреждения готовы оказывать разностороннюю поддержку студентам - психологическую, материальную, гуманитарную, юридическую.

На сегодняшний день у СПбГУ находятся 30 заявлений на рассмотрении о переводе зарубежных студентов, у СПбПУ - 26 обращений. Об этом рассказали проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова и проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина в беседе с ТАСС.

По словам Лавриковой, заявления направили не только учащиеся на территории ЛНР и ДНР, но и студенты зарубежных вузов. Как сообщила Разинкина, в СПбПУ на рассмотрении находятся более 20 заявлений, в основном они от студентов Чехии и Польши.

Представители вузов подчеркнули, что образовательные учреждения готовы оказывать разностороннюю поддержку студентам - психологическую, материальную, гуманитарную, юридическую. Для тех, кто по каким-то причинам не может вернуться на территорию России, но хочет обучаться в вузах Петербурга, будет организован дистанционный формат.

Ранее мы писали, что семь петербургских вузов участвуют в новой программе Корпоративного университета.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский политехнический университет