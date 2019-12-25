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Семь петербургских вузов участвуют в новой программе Корпоративного университета
Сегодня, 14:35
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Семь петербургских вузов участвуют в новой программе Корпоративного университета

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Сами вузы в пресс-службе администрации Петербурга не назвали.

В Корпоративном университете Петербурга стартовала специализированная образовательная программа "Стратегическое планирование развития вуза". Она направлена на то, чтобы совершенствовать компетенции сотрудников и формировать "команды развития" для участия в федеральных и региональных инициативах. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Смольного.

В первом потоке участвуют 7 вузов Северной столицы и 1 вуз Саратова. 

Нам нужны хорошо подготовленные специалисты и руководители, которые будут разрабатывать планы развития высших учебных заведений.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Градоначальник отметил, что высшие учебные заведения Петербурга участвуют в городских программах развития промышленности, медицины, науки, среднего профессионального и дополнительного образования. Новая образовательная программа будет содействовать тому, чтобы российские вузы могли успешно участвовать в конкурсных отборах Министерства науки и высшего образования. 

Корпоративный университет — это объединение вузов и иных организаций, которое осуществляет образовательную деятельность для проектных команд и ориентированы на практичные результаты. Среди реализованных программ, например, "Управление дистанционными командами", "Рынок труда в условиях после пандемии", "Стретегия коммуникации". 

Фото: администрация Петербурга

Теги: корпоративный университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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