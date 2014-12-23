Вузы Петербурга побили рекорды по числу поданных заявлений на обучение в 2025 году

Александр Беглов заявил о рекордной популярности петербургских университетов среди абитуриентов.

В Петербурге завершился первый этап приемной кампании 2025 года, и город установил рекорд по количеству поданных заявлений в высшие учебные заведения. Губернатор Александр Беглов сообщил, что вузы Северной столицы впервые в истории получили свыше 1 миллиона заявлений, что свидетельствует о высокой привлекательности образовательных учреждений города.

По предварительным данным, количество заявлений на поступление в петербургские университеты превысило все прошлые показатели. Такая статистика подтверждает статус Петербурга как ведущего образовательного центра России. Вузы города продолжают расширять набор студентов, что способствует развитию науки и культуры региона.

Фото: pxhere