Вузы Петербурга побили рекорды по числу поданных заявлений на обучение в 2025 году
Сегодня, 21:38
Александр Беглов заявил о рекордной популярности петербургских университетов среди абитуриентов.

В Петербурге завершился первый этап приемной кампании 2025 года, и город установил рекорд по количеству поданных заявлений в высшие учебные заведения. Губернатор Александр Беглов сообщил, что вузы Северной столицы впервые в истории получили свыше 1 миллиона заявлений, что свидетельствует о высокой привлекательности образовательных учреждений города. 

По предварительным данным, количество заявлений на поступление в петербургские университеты превысило все прошлые показатели. Такая статистика подтверждает статус Петербурга как ведущего образовательного центра России. Вузы города продолжают расширять набор студентов, что способствует развитию науки и культуры региона.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские вузы поддержали госрегулирование цен на платное обучение. 

Фото: pxhere 

