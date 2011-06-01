В Красносельском районе Петербурга открылся класс для обучения пилотированию дронов

В школе Красносельского района открыли класс для обучения пилотированию дронов.

В одной из школ Красносельского района Петербурга начал работу специализированный класс по изучению беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, идея создания пространства принадлежит ученикам, чей проект занял первое место в конкурсе Твой бюджет в школах.

В классе Авиаторы Будущего школьники познакомятся с основами авиастроения, устройством дронов, научатся их собирать, настраивать и пилотировать. Также ребятам расскажут о профессиях, связанных с авиацией и высокими технологиями, и помогут с ранней профориентацией. Губернатор Александр Беглов отметил важность проекта, назвав его стартовой площадкой для будущих инженеров и программистов.

Помещение разделено на учебную зону и пространство для полетов. Программа включает занятия, мастер-классы от партнеров, встречи с профессионалами и соревнования по сборке и управлению дронами. Проект Твой бюджет в школах реализуется для улучшения образовательной среды и развития у учащихся навыков проектной деятельности и лидерства. Участие в нем приняли более половины школ города.

