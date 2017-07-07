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Вуди Аллен не хочет снимать кино
Сегодня, 20:32
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IRINA_CHALKINA
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Вуди Аллен не хочет снимать кино

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Многие из фанатов уверены, что скандал с приемной дочерью и проблемы с финансированием заставили Вуди Аллена взять перерыв в работе.

Вуди Аллен взял перерыв в работе из-за скандалов с приемной дочерью и пробоем с финансированием. Об этом сообщает Page Six. 

По некоторым данным компания  Amazon намерена расторгнуть контракт с Вудди Алленом на три фильма.

Отметим, что в свете этих событий карина "Дождливый день в Нью-Йорке" должна выйти до конца 2018 года.

Эксперты предполагают, что пауза  у режиссера затянется на три долгих года.

Напомним, что приемная дочь режиссера заявила, что он домогался ее 26 лет назад. На тот момент Фэрроу было 7 лет. Девушка рассказала прессе во всех подробностях как это происходило. По ее словам, Вуди Аллен  уложил ее на живот и начал трогать ниже пояса. 

Сам режиссер нападки опровергает.

Фото: Кинопоиск

 

 

Теги: вуди аллен , режиссер вуди аллен
Категории: Лента новостей Культура Кино

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