Вуди Аллен не хочет снимать кино

Многие из фанатов уверены, что скандал с приемной дочерью и проблемы с финансированием заставили Вуди Аллена взять перерыв в работе.

Вуди Аллен взял перерыв в работе из-за скандалов с приемной дочерью и пробоем с финансированием. Об этом сообщает Page Six.

По некоторым данным компания Amazon намерена расторгнуть контракт с Вудди Алленом на три фильма.

Отметим, что в свете этих событий карина "Дождливый день в Нью-Йорке" должна выйти до конца 2018 года.

Эксперты предполагают, что пауза у режиссера затянется на три долгих года.

Напомним, что приемная дочь режиссера заявила, что он домогался ее 26 лет назад. На тот момент Фэрроу было 7 лет. Девушка рассказала прессе во всех подробностях как это происходило. По ее словам, Вуди Аллен уложил ее на живот и начал трогать ниже пояса.

Сам режиссер нападки опровергает.

Фото: Кинопоиск