Вучич о словах Эскобара: США уже 23 года призывают забыть, что Косово входит в Сербию

Лидер Сербии прокомментировал американскую политику о независимости самопровозглашенного Косова.

Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на замечание американского специального представителя в регионе Западных Балкан Габриэля Эскобара о том, что Белграду было вынесено представление по непризнанному и самопровозглашенному Косово. По словам политика, Вашингтон на протяжении 23 лет призывает мир забыть о том, что Косово входит в состав Сербии.

Речь идет о человеке, который корректен в каждом разговоре, и не забудьте, что он представляет американскую политику. Чего вы ожидаете от него, какая это новость для вас?! Смотрю на это притворство в нашем обществе, как мы удивлены, потрясены, чему вы удивляетесь, когда они нам это говорят 23 года! Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 26 августа Габриэль Эскобар заявил сербскому подразделению CNN телеканалу N1 о том, что нарратив "Косово - это Сербия" пора забыть. Дипломат призвал сменить эту фразу на "Косово и Сербия - это Европа". Словам американца вызвали широкий резонанс общественности. По словам президента Александра Вучича, для США вооруженные албанцы в Косово в конце 1990-х годов были "борцами за свободу", а сейчас сербские граждане провозглашены террористами. Он призвал не притворяться и заявить о понимании американской политики по вопросу Косова.

Вучич сообщил об отзыве признания независимости Косова семью странами.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

