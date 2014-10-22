Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но хочет сохранить добрые отношения с РФ

Белград хочет сотрудничать как с Европой и Западом, так и с Китаем и Россией.

Вучич заявил, что Сербия находится на пути в ЕС, но хочет сохранить добрые отношения с РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед журналистами на автосалоне в Белграде.

Когда я выхожу на пресс-конференцию в Москве перед Владимиром Владимировичем я говорю, что Сербия находится на европейском пути и хочет добрых отношений с Россией. Александр Вучич, президент Сербии

Политик заметил, что аналогичные заявления делает и перед европейскими представителями в Брюсселе, и в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Он напомнил, что бывшему американскому лидеру Дональду Трампу говорил о том, что считает Китай - дружественной страной. При этом в Пекине глава Сербии напоминает о том, что Белград следует европейскому пути развития. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и альтернативные оборонные и политические коалиции.Вучич:

Приштина подала заявку в СЕ, нарушив вашингтонские соглашения.

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