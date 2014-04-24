Вучич: Приштина подала заявку в СЕ, нарушив вашингтонские соглашения

Сербия считает, что Косово нарушает международные нормы.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина подала заявку в Совет Европы, нарушив вашингтонские соглашения. Соответствующее заявление глава государства сделал на брифинге с местными журналистами, выступая на автосалоне в Белграде. По мнению политика, власти Косова, а также их менторы никогда не уважали резолюцию Совета Безопасности ООН под номером 1244.

Доника Гервала передала запрос на вступление так называемого Косова в СЕ. После 10 лет нарушения брюссельских соглашений они нарушили еще и вашингтонские. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению лидера Сербии, ключевые западные игроки вступили на поле. При этом Вучич напомнил о том, что Сербия представляет из себя небольшое государство, но которое будет защищать национальные интересы даже при малых возможностях. Белград считает, что Запад сделает все для того, чтобы Сербия признала независимость Косова, но власти региона будут бороться за свою землю.

Вучич: в 1999 году никто не заботился о территориальной целостности Сербии.

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