Вучич: в 1999 году никто не заботился о территориальной целостности Сербии

В Сербии объяснили, что Запад не помогал Белграду во время агрессии со стороны НАТО.

Президент Александр Вучич напомнил, что в 1999 году никто на Западе не заботился о территориальной целостности Сербии, когда в отношении страны совершалась агрессия от НАТО. При этом сейчас международное сообщество остро реагирует на проблемы Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на совместной пресс-конференции в Берлине с немецким министром по обороне Кристине Ламбрехт. Политик попросил местных журналистов встать на место Белграда в позиции того, можно ли доверять одной стране.

Так сладострастно, как мы сегодня говорим о территориальной целостности Украины….не говорились в 1999 году о территориальной целостности Сербии, тогда территориальная целостность Сербии никого не интересовала, она была растоптана самым грубым образом. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению Вучича, западное общество считает, что Белграду следует забыть о резолюции Совета Безопасности ООН 1244. При этом в Сербии понимают позицию силы и то, насколько страна мала для противостояние этому фактору. Президент добавил, что именно поэтому надеется сохранить мир и стабильность. При этом государство понимает, "на каком пути находится". Александр Вучич призвал проявить уважение к стране, в которой из-за агрессии НАТО погибли 82 ребенка.

Вучич: Германия заявила о возможном ускоренном приближении Сербии к ЕС.

Фото и видео: YouTube / Српска напредна странка