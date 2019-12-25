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Роддом №10 в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 22:50
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smirenny

Роддом №10 в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса

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У одной из беременных девушек подозревают коронавирус.

В воскресенье, 12 апреля, супруг одной из беременных петербурженок, находящихся в роддоме №10 на улице Тамбасова, сообщил "Фонтанке", что медучреждение закрыли на карантин. 

Мужчина поделился, что охранник не пустил дальше забора, забрал для передачи только лекарство и сообщил, что на третьем этаже коронавирус.

Главврач роддома подтвердила, что роддом закрыт на карантин, пациентку отправили в Боткина, однако еще неизвестно, будет ли тест на коронавирус у роженицы положительным. 

Ранее мы писали, что в клинике имени Пирогова СПбГУ у 12 человек подозревают коронавирус.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, петербург, роддом
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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