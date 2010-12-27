Второй причал Морского порта в Выборге временно закрыт

Пограничный контроль осуществляется на Форте Константин и шлюзе №5 Сайменского канала.

Пограничный контроль морских маломерных судов заграничного следования (яхт) на втором причале Морского порта города Выборга временно приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Контроль приостанавливается в связи с демонтажем собственником портового оборудования на втором причале Морского порта города Выборга. Пограничный контроль морских маломерных судов заграничного следования, прибывающих в РФ из г. Лаппеенранты (Финляндская Республика) и убывающих в г. Лаппеенранту (Финляндская Республика) будет осуществляться на Форте Константин и шлюзе №5 Сайменского канала.

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