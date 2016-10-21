Второй обновлённый состав "Красной стрелы" отправится из Петербурга в Москву

Теперь оба состава поезда оснащены вагонами габарита Т с увеличенным пространством, душевыми, сейфами и беспроводной зарядкой.

В воскресенье, 29 марта, с Московского вокзала Петербурга в столицу отправится второй обновлённый состав скоростного фирменного поезда "Красная стрела". Вагоны увеличенного габарита Т теперь курсируют в обоих составах легендарного поезда, сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Обновили второй состав "Красной стрелы" вагонами габарита Т. В первый рейс он отправится из Санкт-Петербурга в Москву 29 марта.

В обновлённом составе пассажирам доступно 10 купе вместо привычных восьми (40 мест вместо 36). Спальные места стали длиннее и шире, в каждом купе появились индивидуальные светильники, сейфы, розетки, USB-порты, беспроводные зарядки и персональные столики на верхних полках. В вагонах предусмотрены два туалета и отдельная душевая.

Для пассажиров с детьми в каждом первом купе вагонов формата "Мама+" установлена увеличенная нижняя полка для размещения с ребёнком. В штабном купейном вагоне оборудованы два спецкупе для маломобильных пассажиров, а также багажное и кухонное отделения.

Время в пути остаётся прежним — восемь часов. Первый обновлённый состав "Красной стрелы" отправился в рейс с Московского вокзала 18 декабря 2025 года. Теперь оба состава поезда полностью оснащены вагонами повышенного габарита.

Фото: Telegram-канал Октябрьской железной дороги