Второй корпус ЖК "Парнас" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Объект строился с 2014 года.

В Парголово ввели в эксплуатацию секцию №2 ЖК "Парнас", который считался "проблемным" объектом. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Дом располагается на улице Архитектора Белова, дом 6, корпус 3, строение 1. Он возводился ООО "П1". В 27-этажном доме 540 квартир, общая площадь помещений составляет более 18 тысяч квадратных метров. Рядом с жилым зданием находится паркинг на 78 мест.

Секция получила звание проблемного из-за того, что строительство началось в 2014 и должно было завершиться в 2016 году. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены.

Последний, третий комплекс ЖК собираются ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Фото: комитет по строительству Петербурга