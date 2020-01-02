В Ставропольском крае 31 декабря по желанию жителей сделали выходным

Глава региона запустил на свой странице голосование.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сделал 31 декабря выходным днем, опираясь на желание местных жителей.

Глава региона запустил на свой странице голосование, какой из дней сделать рабочим 28 или 31 декабря. Так Владимиров узнал, желают ли жители провести предновогодний день в кругу семьи. 93% подписчиков поддержали идею переноса рабочего дня на субботу.

Ранее Минтруд заявил о невозможности переноса рабочего дня в 2019 году. Однако сделать 31 декабря выходным по желанию могут работодатели в частном порядке, отметили в ведомстве.