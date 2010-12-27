Второй фигурант по делу о "смертельном трапе" предстанет перед судом

Фигурант предстанет перед судом по обвинению в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования.

Второй фигурант по уголовному делу о крушении трапа в аэропорту Пулково предстанет перед судом по обвинению в "недоброкачественном ремонте транспортного оборудования и выпуск его в эксплуатацию", который повлёк за собой гибель малолетнего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

В Петербурге первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации СКР завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности руководителя службы спецтранспорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств).

Следствием было установлено, что в июле 2017 года обвиняемый не закупил новую посадочную площадку пассажирского трапа, и вместо этого направил старую, изношенную и не предназначенную к ремонту деталь на участок механических работ. После чего распорядился установить недоброкачественным способом отремонтированную посадочную площадку на трап и выпустить его в эксплуатацию. Гласит сообщение пресс-службы

В настоящее время предварительное следствие окончено, первым заместителем Северо-Западного транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Напомним, что 28 сентября 2017 года в аэропорту Пулково, при выходе пассажиров с борта на самоходный пассажирский трап произошло повреждение, что привело к падению на асфальтовое покрытие с высоты более трех метров двух пассажиров женщины 1973 г.р. с полуторогодовалой внучкой.