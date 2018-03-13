Дело о гибели малышки из-за поломки трапа в "Пулково" прекращено судом

Стороны достигли согласия. Потерпевшей возместили ущерб.

13 марта суд Московского района Санкт-Петербурга прекратил дело, возбужденное ранее в отношении работника ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" после того, как в "Пулково" при поломке трапа погиб ребенок.

По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте, уголовное дело в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО " Воздушные Ворота Северной Столицы" закрыто в связи с примирением сторон.

Суд признал достаточными доказательства, собранные органами предварительного следствия. Также решение было принято с учетом согласия стороны потерпевших. Ранее Piter.tv сообщал, что мать погибшей девочки заявила о том, что не имеет к обвиняемому никаких претензий, так как он в полной мери возместил моральный и материальный ущерб.

Стоит отметить, что несмотря на закрытие дела, решение суда не является реабилитирующим основанием и не означает, что в действиях работников компании не было состава преступления, предусмотренного статьей " Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями".

Напомним, страшный инцидент произошел 28 сентября 2017 года, когда пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" выходили из воздушного судна в петербургском аэропорту "Пулково". Неожиданно трап проломился, и женщина вместе со своей годовалой внучкой упали с внушительной высоты. Девочка через некоторое время скончалась в больнице. Бабушка также получила травмы и была госпитализирована. Проведенная позже экспертиза установила, что при ремонте трапа была установлена неоригинальная деталь, которую рабочие сами выточили в аэропорту.