Суд может прекратить дело по факту гибели младенца в "Пулково"

Стороны достигли примирения.

Московский районный суд Санкт-Петербурга может прекратить уголовное дело, возбужденного после гибели годовалого ребенка из-за полоски трапа в "Пулково". По информации "Фонтанки", защита обвиняемого Александра Козельского объявила о примирении сторон.

Официальное заявление было сделано на слушанье дела начальника участка механических работ петербургского аэропорта, которого обвиняют в некачественном ремонте трапа. Соколов уточнил, что с потерпевшей стороной удалось достигнуть соглашения о примирении.

Ранее потерпевшая Дарья Кобылецкая сообщила, что не будет заявлять гражданский иск, так как обвиняемый полностью загладил моральный вред. Она захотела прекратить дело. Женщина не имеет претензий каких-либо имущественных претензий к Козельскому.

Напомним, трагедия произошла 28 сентября прошлого года. При выходе из самолетов пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" сломался трап, в результате чего женщина вместе со своей годовалой внучкой упали с высоты. Малышка умерла в больнице. Ее бабушка получила тяжелые травмы. Проведенная позже экспертиза установила, что при ремонте трапа была установлена неоригинальная деталь, которую выточили в сами в "Пулково". Козельскому вменяют статью "недоброкачественный ремонт транспортного оборудования лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека".

В настоящий момент обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит срок до 5 лет.