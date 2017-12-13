В деле о падении трапа в Пулкове появился новый обвиняемый

СК считает, что в смерти годовалого ребенка в Пулкове виноват и.о. руководителя службы спецтранспорта.

В Петербурге появился новый фигурант по делу о падении трапа в аэропорту Пулково. В трагическом случае, повлекшем за собой гибель ребенка, обвиняют и.о. руководителя службы спецтранспорта. В ситуации продолжают разбираться оперативники. Об этом сообщила пресс-служба Отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Петербурга.

Должностному лицу ООО “Воздушных Ворот Северной столицы” предъявили обвинение по статье за недоброкачественный ремонт оборудования транспортного средства. Мужчина позволил ввести в эксплуатацию трап, конструкция которого была закреплена не предназначенными для данной модели болтами.

Согласно полученной информации, в обязанности петербуржца входила проверка и закупка подходящих запчастей. Однако, данный товар не был привезен к положенному сроку. Вместо этого, начальник направил устройство спуска в ремонт, где распорядился закрепить на нем болты с размером, отличающимся от стандартного.

