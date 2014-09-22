Новоохтинский парк скоро преобразится для горожан

Второй этап благоустройства популярного Новоохтинского парка близится к своему завершению. Согласно сообщению муниципальных властей, планируется завершить все работы к августу текущего года.

Этот амбициозный проект благоустройства парка начался несколько месяцев назад с целью создания комфортной и современной общественной зоны для горожан. Новоохтинский парк является одним из любимых мест отдыха жителей, и его преображение будет способствовать улучшению качества жизни и привлекательности района. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Здесь вообще с нуля: было только болото и автостоянка незапланированная. Вообще ничего не было. Проблемы в рабочем порядке возникают. Иногда жильцы неправильно немножко понимают. Ломают, честно признаюсь, ломают. Как будто не для них сделано Угур Сеидов, прораб

Местные жители уже с нетерпением ждут окончания работ, и благодаря усилиям муниципальных служб, парк станет еще более привлекательным и комфортным для всех желающих провести время на природе.

Ранее сообщалось, что до конца года в Юнтолово появится новое общественное пространство

Фото: Комитет по благоустройству