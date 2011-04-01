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До конца года в Юнтолово появится новое общественное пространство
Сегодня, 18:25
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До конца года в Юнтолово появится новое общественное пространство

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Площадь объекта составит 1,6 га.

В Приморском районе Петербурга на Юнтоловском проспекте до конца 2023 года построят общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Главстрой Санкт-Петербург" сегодня, 19 июля. 

Площадь объекта составит 1,6 га. Те, кто любят активный образ жизни, смогут заниматься воркаутом на турниках, йогой на деревянном настиле, воспользоваться скейт-парком и памп-трек-трассой.

Кроме того, планируется возведение арт-объектов, которые станут фотозоной. Дети смогут отправиться на карусели и мини-скалодром, а собачники – на специальную оборудованную площадку для дрессировки питомцев.

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Фото: пресс-служба компании "Главстрой Санкт-Петербург"

Теги: новое общественное пространство, юнтолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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