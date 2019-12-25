В Петербурге парк Авиаторов благоустроят к сентябрю

На данный момент готовы к эксплуатации футбольное поле, игровая детская зона и памп-трек.

Благоустройство парка Авиаторов в Московском районе Петербурга завершат к сентябрю 2023 года. Об этом сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий в своем телеграм-канале сегодня, 18 июля.

Изменения ожидаются на территории между Новоизмайловским проспектом, Кубинской, Кузнецовской и Бассейной улицами. Работы проходят в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

На данный момент готовы к эксплуатации футбольное поле, игровая детская зона и памп-трек. Кроме того, идет обустройство пешеходных дорожек и газонов.

Впереди – строительство площадок для скейта, баскетбола и волейбола, обустройство комплекса для воркаута, установка силовых тренажеров. Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга

Отметим, что проект победил в онлайн-голосовании по выбору общественных территорий.

Ранее на Piter.TV: Смольный подал иск против бывшего подрядчика реконструкции Приморского парка Победы.

Фото: Телеграм / Повелий Анатолий Анатольевич