Второй Елагин мост с 21 ноября закроют на капитальный ремонт

Пешеходный мост через Елагин и Крестовский острова закроют на время капитального ремонта.

С 21 ноября для пешеходов закрывается Второй Елагин мост. На нам начинаются капитальные ремонтные работы, которые продлятся вплоть до мая 2018 года.Об этом сообщили представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. Отметим, что подрядчиком выбрана компания “Стройинвест”.

Специалисты определили, что основные элементы данного моста, проходящего через Среднюю невку, находятся в плохом состоянии. Необходима замена и укрепление стоек деревянных фундаментов и опор, а также починка покрытия. Металлические объекты подвержены сильной коррозии.

Отметим, что мост на время работ полностью разберут на детали. В ходе капремонта деревянные опоры заменят на железобетонные конструкции, обновлено дощатое покрытие и все деревянные элементы.

Напомним, что Второй Елагин мост соединяет Елагин и Крестовский острова.