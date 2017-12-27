Вторник в Петербурге выдастся скользким и ветренным

Метеорологи и МЧС предупреждают петербуржцы об опасной погоде во вторник, 30 января.

МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице на дорогах и резком похолодании. Эти факторы угрожают жизни и здоровью водителей и пешеходов.

Как стало известно Piter.TV, 30 января 2018 в Северной столице выдастся холодным и ветренным. С утра автолюбителей ждет гололедица на дороге, связанная с похолоданием от 0 до -6 градусов. Водителей просят держать увеличенный интервал на трассах и не разгоняться, а также аккуратно вписываться в повороты. Горожан ждет сильный ветер до 10 метров в секунду. Это холодные северные порывы, так что горожанам с утра лучше одеваться теплее.

В остальном во вторник, 30 января, Петербург ждут снег, легкая облачность и -4...-6 мороза.

Фото: Piter.TV