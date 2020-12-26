Вторая концертная площадка "Мюзик-Холла" появится на Английской набережной

Площадку построят через два года.

В среду, 14 апреля, художественный руководитель петербургского театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" поделился о планах на будущее. Так, через два года на Английской набережной появится вторая концертная площадка.

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию здания театра, следующим этапом будет большой ремонт. Отмечается, что это был последний проект архитектора Джакомо Кваренги.

Специалисты планируют отремонтировать орган, изготовленный в 1870-х годах в Шеффилде, он сохранился в единственном экземпляре.

Ранее мы писали, что церковь на Английской набережной отреставрируют для размещения театра "Мюзик-холл".

Фото: vk.com/musichall_spb