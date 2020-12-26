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Вторая концертная площадка "Мюзик-Холла" появится на Английской набережной
Сегодня, 20:21
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smirenny

Вторая концертная площадка "Мюзик-Холла" появится на Английской набережной

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Площадку построят через два года.

В среду, 14 апреля, художественный руководитель петербургского театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" поделился о планах на будущее. Так, через два года на Английской набережной появится вторая концертная площадка. 

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию здания театра, следующим этапом будет большой ремонт. Отмечается, что это был последний проект архитектора Джакомо Кваренги.

Специалисты планируют отремонтировать орган, изготовленный в 1870-х годах в Шеффилде, он сохранился в единственном экземпляре. 

Ранее мы писали, что церковь на Английской набережной отреставрируют для размещения театра "Мюзик-холл".

Фото: vk.com/musichall_spb

Теги: английская набережная, мюзик-холл
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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