Автомобиль влетел в столб на Парашютной после полицейской погони

Почему водитель пытался скрыться на данный момент неизвестно.

Ночью на воскресенье, 19 апреля, жители Петербурга обратили внимание на полицейскую погоню, которая закончилась на перекрестке Коломяжского проспекта и Парашиютной улицы. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконаткте".

После неудавшихся попыток скрыться от сотрудников правопорядка, водитель Honda Accord не справился с управлением и врезался в столб. Нарушитель не пострадал, его доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на Загородной улице серьезно пострадал пешеход.

Видео/фото: Piter.tv/vk.com/spb_today